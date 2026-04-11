Тръмп: САЩ разчистват Ормузкия проток

Всички ирански съдове за мини са потопени

11.04.2026 | 19:00 ч. 22
Снимка: БГНЕС

Американският президент Доналд Тръмп заяви в социалните медии, че въоръжените сили на САЩ са започнали операция по разчистване на Ормузкия проток и че всички ирански кораби за полагане на мини са били потопени, предаде Reuters.

Твърдения за унищожени ирански съдове

"Сега започваме процеса на разчистване на Ормузкия проток", написа Тръмп в публикация в социалните мрежи, като добави, че "всичките 28 ирански съдове за полагане на мини лежат на дъното на морето".

Американският президент не за първи път прави подобни изявления. Той многократно е заявявал, че САЩ са нанесли сериозни удари по военния капацитет на Иран, включително по военноморските и военновъздушните му сили, както и по ядрената и балистичната му програма.

Ормузкият проток под напрежение

На този фон опасенията от ирански атаки срещу корабоплаването през последните седмици на практика доведоха до затваряне на Ормузкия проток – стратегически маршрут за световните доставки на петрол, чието блокиране предизвика сериозни сътресения на международните енергийни пазари.

