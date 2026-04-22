Експерт препоръчва споделено пътуване, е-коли, автобуси заради кризата

Конфликтът в Близкия изток има голяма вероятност да се задълбочи и да доведе до сериозни сътресения на енергийните пазари, предупреди икономистът и експерт по енергийни политики Генади Кондарев в предаването "България сутрин".

По думите му блокадата на Ормузкия проток и атаките срещу инфраструктура биха могли да предизвикат физически недостиг на горива и пренареждане на приоритетите в потреблението.

Възможните икономии могат да достигнат 30-40%, като експертът призовава за по-ефективно шофиране, използване на градски транспорт, споделено пътуване и преход към електромобилност.

"Очевидно ситуацията има голяма вероятност да продължи. Която и страна в конфликта в Иран да се опита да отстъпи, това би означавало голямо стратегическо отстъпление. Освен блокирането на Ормузкия проток, е възможно да продължат и атаките в резултат на унищожаване на инфраструктурата. Тогава бихме имали физически недостиг на пазарите на горива", коментира Кондарев пред Bulgaria ON AIR.

По отношение на помощта от 20 евро за потребителите в България, той каза, че в цяла Европа ще бъдат предоставени помощи, които са таргетирани само за нуждаещи се, и те ще бъдат временни.

"Ако нещата се проточат, ще се мисли за други мерки. Ако се стигне до физически недостиг на горива - ще бъдат приоритизирани съвсем други неща от това да имаме гориво за личен транспорт", отбеляза експертът.

Кондарев обясни, че ако сме с кола с ръчна скоростна кутия, е добре да се движим при оптимални обороти, да не се предприемат резки спирания и потегляния, да избягваме задръствания.

"Съветът ми към хората е да обмислят вариант за електрическа мобилност", отбеляза той.

Кондарев препоръчва на хората да използват градски транспорт или споделено пътуване.

"Добре е да ги мислим тези неща сега, а не когато се сблъскаме с проблема. Всички тези стъпки помагат. В дългосрочен план възможността да не се ползват резерви и да не се намали потреблението помага на всички", каза още експертът.