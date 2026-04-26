Иран призова за колективна сигурност в Близкия изток без САЩ

Иранският външен министър Абас Арагчи призова за създаване на механизми за колективна сигурност в Близкия изток без участието на САЩ. Той направи това изявление по време на среща със султана на Оман Хайтам бин Тарик Ал Саид, която се проведе в оманската столица Маскат.

"Опитът от 40-дневната война срещу Иран показа, че военното присъствие на САЩ в региона поражда само нестабилност и разделение", цитира думите му официалният Телеграм канал на министъра.

"Всички страни в региона да предприемат конструктивен и отговорен подход към формирането на собствени механизми за колективна сигурност, свободни от намесата на САЩ", призова Арагчи.

Ден по-рано министърът беше в Исламабад, след което отпътува за Оман. Други ирански пратеници се върнаха в Техеран, "за да се консултират и да получат необходимите указания по въпросите, свързани с прекратяването на войната", съобщи ИСНА.

Преди срещите между Иран и Пакистан в Исламабад Белият дом обяви, че мирният пратеник на Тръмп Стив Уиткоф и зетят му Джаред Къшнър планират да заминат за Пакистан за нов кръг преговори.

По-късно Тръмп заяви пред "Фокс нюз", че е отменил пътуването, защото нямало смисъл "да седим и да говорим за нищо“. Той отхвърли преговорната позиция на Техеран, но добави, че Иран е променил предложението си минути след решението му.

"Дадоха ни документ, който трябваше да бъде по-добър, и, интересно, веднага след като отмених пътуването, в рамките на 10 минути получихме нов документ, който беше много по-добър", заяви той пред репортери, без да даде подробности.

На отделен въпрос дали отмяната на пътуването означава връщане към открити военни действия Тръмп отговори: "Не, не означава това. Още не сме мислили по въпроса."

По-късно, след като въоръжен мъж беше арестуван на вечерята на Асоциацията на кореспондентите в Белия дом във Вашингтон, Тръмп заяви, че не смята инцидента за свързан с Иран. Той добави, че случилото се няма да го отклони "от победата във войната".

В събота Арагчи се срещна с началника на пакистанската армия Асим Мунир, ключов посредник в процеса, както и с премиера Шехбаз Шариф и външния министър Исхак Дар. След това той отпътува за Маскат.

След разговорите в Исламабад Арагчи трябва да замине за Москва.

Той определи първото си посещение в Пакистан като "много плодотворно", но изрази съмнение в намеренията на Вашингтон.

"Остава да видим дали САЩ наистина имат сериозно отношение към дипломацията", заяви Арагчи.

Натискът за прекратяване на войната се засили, след като Ормузкият проток, ключов маршрут за пренос на петрол и газ, остана затворен.

Корпусът на гвардейците на Ислямската революция заяви, че няма намерение да вдига блокадата, която разтърси енергийните пазари.

"Контролът върху Ормузкия проток и запазването на възпиращия му ефект върху Америка и поддръжниците на Белия дом в региона е окончателната стратегия на ислямски Иран", се казва в съобщение на гвардейците в официалния им канал в "Телеграм".

В отговор Съединените щати наложиха блокада на ирански пристанища.

В изявление, разпространено от държавните медии, иранската армия предупреди, че продължаващите американски действия, които определи като „блокада, бандитизъм и пиратство“, ще получат отговор.

На ливанския фронт израелският премиер Бенямин Нетаняху нареди удари срещу „Хизбула“, след като обвини подкрепяната от Иран групировка, че е нарушила удълженото тази седмица примирие.

Ливанските държавни медии съобщиха за израелски атаки на най-малко четири места в южната част на страната: два последователни удара по град в района на Бинт Джбейл, още един по град в района на Тир, както и удари по два други града в района на Набатия.

Ударите в Набатия и Бинт Джбейл са убили шестима души, съобщи ливанското министерство на здравеопазването.

Израелската армия заяви, че е "ликвидирала" трима бойци на „Хизбула“, които се движели с „автомобил, натоварен с оръжие“. Убити са също член на групировката, пътувал с мотоциклет, и още двама въоръжени нейни представители на други места.

Тръмп обяви триседмичното удължаване на примирието и изрази оптимизъм за мир след среща с израелски и ливански пратеници.

Мохамед Раад, ръководител на парламентарния блок на "Хизбула", призова Ливан да се оттегли от преговорите и предупреди, че евентуално споразумение няма да се ползва с национален консенсус.