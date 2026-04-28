Тръмп не харесва иранското предложение за мир

Американският президент Доналд Тръмп е отхвърлил новото предложение на Иран за мир, тъй като в него липсва ключовият въпрос за ядрената програма на страната, съобщава Reuters, позовавайки се на представител на Белия дом.

"Той не хареса предложението", заявява източникът.

По-рано същата вечер Тръмп е обсъдил инициативата с висши съветници по национална сигурност, като разговорите са се фокусирали именно върху липсващия ядрен компонент.

Разминаване по ключовия въпрос

Напрежението между САЩ и Иран остава в задънена улица, а ефектите вече се усещат - доставките на енергийни ресурси от региона са ограничени.

Ирански източници твърдят, че предложението цели временно да извади ядрената тема от преговорите - поне до края на военните действия и до разрешаването на споровете около корабоплаването в Персийския залив.

Позицията на Вашингтон обаче е категорична - ядрената програма трябва да бъде поставена на масата още от самото начало.

Опитите за диалог продължават

От Пакистан, който играе ролята на посредник, уверяват, че усилията за сближаване на позициите не са прекратени.

"Работата по преодоляване на различията не е спирала", посочват представители на страната.

Въпреки това перспективите за бърз напредък изглеждат все по-слаби. През уикенда Тръмп отмени планираното посещение в столицата на Пакистан на специалния пратеник Стив Уиткоф и своя зет Джаред Къшнър - ход, който допълнително охлажда дипломатическата динамика.

Как започна всичко?

Последната ескалация между САЩ, Израел и Иран започна в края на февруари, когато беше нанесен най-мащабният удар срещу иранска територия от десетилетия.

На 28 февруари съвместна операция на САЩ и Израел удари ключови цели в Техеран, включително най-висшето ръководство на страната. При атаката беше убит върховният лидер Али Хаменей, заедно с редица високопоставени военни и разузнавателни фигури.

Ударът беше част от по-широка кампания, насочена срещу ядрените и военните способности на Иран, като Вашингтон обяви, че целта е да бъде спрян потенциалът на страната да развие ядрено оръжие.

Отговорът на Техеран не закъсня. Иран изстреля стотици ракети срещу Израел, американски бази и държави от Персийския залив, включително Катар, Кувейт и ОАЕ.

Паралелно с това беше блокиран Ормузкият проток - ключов маршрут за световния петрол, което доведе до скок на цените и сериозни сътресения на глобалните пазари.

В следващите седмици ударите продължиха с елиминиране на ключови фигури от иранските военни структури, включително командири на Революционната гвардия и разузнавателни ръководители.

Военните действия постепенно се разшириха и извън територията на Иран - към Ливан и други точки в региона, като в конфликта активно се включиха съюзнически групировки като "Хизбула".

Към момента конфликтът е в нестабилен застой - с периодични удари, напрежение около корабоплаването и опити за преговори, които постоянно се сблъскват с ключовия спор: ядрената програма на Иран.

Именно тя остава основната бариера пред всякакво реално мирно споразумение.