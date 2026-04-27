Преговорите с Иран в задънена улица или част от стратегия

Президентът на САЩ Доналд Тръмп каза, че Техеран "предлага , но не достатъчно", докато външният министър продължава преговорите с пакистанските медиатори. Ирански представители продължиха мирните преговори с пакистанските медиатори в неделя, въпреки че президентът Тръмп се оттегли от преговорите, което е индикация, че и двете страни може да са решени да се въздържат от връщане към война, пише The Times. Абас Арагчи, иранският външен министър, напусна Пакистан в събота преди пристигането на Стив Уиткоф и Джаред Кушнер, пратениците на Тръмп, но се върна ден по-късно.

Арагчи каза, че все още няма планове за лични преговори, след като пътуването на Уиткоф и Кушнер беше отменено, а Пакистан посочи, че все още е готов да бъде медиатор. Решението му от миналата седмица да удължи прекратяването на огъня за неопределено време, въпреки че преговорите се провалиха, остави войната в неизвестност. Иран ограничава достъпа до Ормузкия проток, докато американският флот блокира ирански пристанища.

В събота вечер Тръмп заяви, че основният проблем в мирните преговори е, че Иран не трябва да изгражда ядрено оръжие.

Твърди се, че вицепрезидентът Джей Ди Ванс е поискал по време на пътуването си до Пакистан преди две седмици Иран да се откаже от програмата си за обогатяване на уран за 20 години, докато иранците са предложили пет години. Съществува и въпросът за съществуващите запаси на Иран от високообогатен уран. Тръмп също така заяви в събота, че десет минути след като е наредил на Уиткоф и Кушнер да си останат вкъщи, иранската страна е представила ново предложение.

Подходът на Тръмп към преговорите, основан на принципа "спиране и започване", е открит опит да се гарантира, че какъвто и да е резултатът, той ще бъде възприет като победа на американската бомбардировъчна кампания. Американските журналисти оприличиха стратегията на президента на клишета за туристите, купуващи килими на персийски базари - че е важно да се види как "се отдалечаваш", за да принудиш продавача да предложи цена, само за да продължиш да се пазариш. "Да се отдалечиш" в този случай би означавало да оставиш и двете блокади в сила, но Тръмп вече каза, че смята това за "проблеми на други хора". Иранците отхвърлят сравнението с пазарлъка като унизително и не е ясно дали Тръмп някога е посещавал базар. Но той често черпи идеи за стратегия от медиите, така че животът може да се окаже, че имитира изкуството.