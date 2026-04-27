Иран предлага край на блокадата над Ормузкия проток

Иран предлага да сложи край на блокадата си в Ормузкия проток, без да се занимава с ядрената си програма, заявиха двама регионални представители, запознати с предложението. Посещението на външния министър на Иран Абас Арагчи в Русия е възможност за консултации с Москва относно войната срещу Израел и Съединените щати, пише АР.

Иран също така иска САЩ да прекратят блокадата си на страната като част от предложението си, казаха двамата представители, пожелали анонимност, за да обсъдят преговорите при закрити врати.

Новото предложение, предадено на Съединените щати от Пакистан, вероятно няма да бъде подкрепено от президента на САЩ Доналд Тръмп, който иска да сложи край на атомната програма на Иран като част от общо споразумение за повторно отваряне на Ормузкия проток и за постоянно прекратяване на огъня.

"Имаме всички възможности. Ако искат да говорят, могат да дойдат при нас или да ни се обадят“, каза Тръмп в неделя пред Fox News Channel.

В същото време иранският външен министър Абас Арагчи обвини Съединените щати за провала на последния кръг от преговори в Пакистан. Дипломатическите усилия между Вашингтон и Техеран претърпяха неуспех, след като разговорите в Исламабад не доведоха до напредък.

Според иранската страна причината за провала са “прекомерните искания“ на САЩ.

Информационният канал Axios първи съобщи за предложението на Иран.

Посещението на Арагчи в Русия

Иранската държавна информационна агенция IRNA съобщи, че външният министър Абас Арагчи е кацнал в Санкт Петербург в понеделник сутринта. За по-късно днес е предвидена среща между него и руския президент Владимир Путин.

Посещението на Арагчи идва в момент, когато противопоставянето между Иран и САЩ в Ормузки проток продължава въпреки прекратяването на огъня, което пък поддържа високи цени на петрола.

"Това е добра възможност за нас да се консултираме с нашите руски приятели относно развитията, които са се случили във връзка с войната през този период и какво се случва сега“, каза Арагчи във видео интервю, публикувано от информационна агенция IRNA.