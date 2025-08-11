IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Бойко Величков е новият спортен директор на ЦСКА

Той ще наследи Пауло Нога

11.08.2025 | 10:06 ч. Обновена: 11.08.2025 | 16:24 ч. 4
БГНЕС

Бойко Величков ще бъде новият спортен директор на ЦСКА. Той ще наследи поста на напусналия преди няколко дни Пауло Нога. 

Очаква се 51-годишният бивш футболист на "червените" да бъде представен официално до края на деня. 

Бойко Величков е пряко свързан с ЦСКА, тъй като е юноша на „армейците“, с чийто първи отбор има 17 мача. По време на футболната си кариера той е носил екипите още на Левски, Ловеч, Велбъжд, Спартак Варна, Локомотив София, Черно море и Спартак Варна. В чужбина той е играл за германският Оберхаузен и гръцкия Илисиакос.

Като треньор Величков е работил във Вихрен Сандански, Чавдар Бяла Слатина, Локомотив Мездра и Ботев Враца.

Той има опит като спортен директор, като през 2012-2013 г. е на този пост в Локомотив София. За последно бе спортен директор на Пирин Благоевград, припомня БГНЕС.

Бойко Величков ЦСКА футбол
