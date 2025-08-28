Сангаре и Костадинов излизат титуляри срещу Алкмар днес

Мустафа Сангаре и Георги Костадинов ще излязат като титуляри за “Левски” в реванша срещу АЗ Алкмар тази вечер от плейофа за Лигата на конференциите. “Сините” трябва да наваксват изоставане от 0:2 в София. Двубоят в Алкмар е от 20,30 ч.

Очаква се Хулио Веласкес да даде шанс на играчи, които са се възстановили от травми като Сангаре. Липсата му се усети както в първия мач срещу нидерландския тим, така и няколко дни по-рано срещу “Ботев” (Враца) при нулевото равенство за първенството.

И с физиката си със сигурност ще затрудни отбраната на тима от Нидерландия. Костадинов пък е най-опитният в състава на испанския спец. И самото му присъствие на терена е от голямо значение за съотборниците му.

Според букмейкъри и суперкомпютри “сините” имат едва няколко процента шанс да успеят да победят по-скъпата селекция на съперника. В първия мач в София обаче столичани показаха, че не отстъпват кой знае колко.

“Не знам колко ще бъде променен съставът. Хулио ще заложи на тези, които са в най-добро състояние и ще се противопоставят най-успешно. Ръководството вярва във футболистите и треньора”, каза шефът в “Левски” Боримиров при заминаването на отбора за Нидерландия.

Делегацията на българския вицешампион отново бе поведена от мажоритарния собственик на столичани Наско Сираков. В чартъра, с който “сините” пътуват за Нидерландия, се качват десетки фенове на отбора. Очаква се тази вечер на стадион “Афас” да има над 1000 привърженици на “сините”.

“Бих желал да надградим това, което показахме в първата среща. Вярата не е загубена. Видяхме, че в Европа се случват изненади. За нас най-важното е да се представим по най-добрия начин и да изпълним поставените задачи. След мача ще видим какво ще се получи”, каза още Боримиров.

Полицията в Нидерландия е на крак за реванша, а “Левски” предупреди феновете си да внимават за бомбички и расизъм преди, по време и след мача с АЗ.