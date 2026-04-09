Левски постигна изключително важна победа с 1:0 над Арда и направи сериозна крачка към шампионската титла. „Сините“ продължават уверено похода си към целта, а след успеха вече имат аванс от цели 9 точки пред основния си конкурент Лудогорец, съобщи Gol.bg.

Двубоят не предложи много попадения, но бе изпълнен с напрежение и битка по целия терен. Единственият гол в срещата падна в 65-ата минута, когато Евертон Бала се възползва от добра ситуация и прати топката в мрежата на гостите.

Съществен момент в мача настъпи още в 36-ата минута, когато Арда остана с човек по-малко. Лъчезар Котев получи втори жълт картон и бе изгонен, което сериозно затрудни тима от Кърджали.

След почивката Левски натисна още повече и логично стигна до победното попадение. Въпреки че Арда се опита да удържи натиска и да стигне до точка, численото неравенство се оказа решаващо.

С този успех Левски затвърди лидерската си позиция и направи нова важна стъпка към мечтаната титла.

Арда стигна пръв до изгодно положение още в четвъртата минута, като това стана слред грешка на Стипе Вуликич, който не изби топката, Густаво Каскардо подаде на Серкан Юсейн, който стреля в тялото на защитник.

В десетата минута Левски отговори в опасен удар на Евертон Балас с глава, който мина в близост до вратата.

В 36-ата минута на мача Лъчезар Котев от гостите получи втори жълт картон за нарушение срещу капитана на "сините" Георги Костадинов и бе изгонен от терена. Халфът на Арда оспорва решението на съдията Радослав Гидженов, като твърдеше, че първо е играл с топката, преди да има контакт с крака на противника.

До почивката Левски осъществи натиск, но стигна само до някои разбърквания в наказателното поле на отбора от Кърджали.

В 53-ата минута Серкан Юсеин от Арда посрещна топката пред наказателното поле, но шутът му премина над напречната греда.

В 64-ата минута Левски излезе напред в резултата. Никола Серафимов пусна пас на Око-Флекс, който се измъкна от Емил Виячки отдясно и пусна остър пас, а Евертон Бала от малкото наказателно поле разстреля Анатолий Господинов за 1:0. Това бе 16-и гол за бразилеца в първенството, като той отново се изравни с Ивайло Чочев на върха при голмайсторите.

В 79-ата минута Карлос Охене направи прехвърлящ пас, а Радослав Кирилов стреля от въздуха с левия крак, като вратарят Господинов успя да отбие топката, но шутът бе толкова силен, че след това тя се отби и в десния му стълб.

Малко след това и резервата Переа се озова в удобна позиция, а шутът му бе избит с крак от вратаря на Арда. В следващия последен редовен кръг е дербито между ЦСКА И Левски, което е в понеделник от 16:00 часа. Арда ще бъде домакин на Лудогорец в сряда.

Левски – Арда 1:0

Голмайстор: Евертон Бала 65

Левски: 92. Светослав Вуцов, 4. Кристиан Макун, 6. Стипе Вуликич, 14. Армстронг Око-Флекс, 17. Евертон Бала, 22. Мазир Сула, 31. Никола Серафимов, 47. Акрам Бурас, 70. Георги Костадинов (К), 71. Оливер Камдем, 99. Радослав Кирилов

Арда: 1. Анатолий Господинов (К), 2. Густаво Каскардо, 10. Светослав Ковачев, 18. Джелал Хюсеинов, 20. Серкан Юсеин, 21. Вячеслав Велев, 24. Мартин Паскалев, 30. Уилсон Самаке, 80. Лъчезар Котев, 93. Феликс Ебоа Ебоа, 99. Бирсент Карагарен