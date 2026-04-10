Какво символизират цветовете на великденските яйца?

Свързваме пролетта с едни от най-светлите празници – Цветница и Великден (разбира се и Гергьовден). След празника на цветята идва ред на боядисването на великденските яйца, декорацията на дома. Ще изберем популярни и любими багри, които ще комбинираме за повече красота и настроение.

Какво символизират едни от най-често използваните цветове за боядисването на яйцата и декорацията за Великден?

Бяло

Бялото символизира светлина, чистота, триумф, слава и радост. Христовото възкресение се празнува като радостно събитие. В църквата често се вижда бяла покривка на олтара, а в дома може да се използва бяла покривка за великденския обяд, украсена с великденски лилии.

Лилаво

Лилавото се свързва с покаяние, смирение, мъдрост и меланхолия. То има специално значение през 40-дневния период на великия пост между Чист понеделник, денят след Сирни заговезни и Великден. Лилавото символизира вътрешна рефлексия, която е важна за тези, които спазват поста. В контекста на декорирането на яйца, лилавият цвят често се използва за пожелания за мъдрост, спокойствие и вътрешен мир. То е известно и като кралския цвят.

