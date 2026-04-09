Везенков и Олимпиакос подчиниха Апоел ТА пред погледа на Стоичков

Най-добрият български баскетболист Саша Везенков и неговият Олимпиакос победиха Апоел Тел Авив в „Арена София“ с 89:85 в предпоследния 37-и кръг на редовния сезон в Евролигата. Двубоят, на който присъстваха близо 12 000 зрители, бе наблюдаван и Христо Стоичков и неговото семейство, съобщи БГНЕС.

Израелският тим започна много добре и поведе с 11:0, но постепенно гостите намалиха пасива си.

Серията на гранда от Пирея продължи и отборът на Йоргос Барцокас поведе с 20:16. Александър Везенков не отбеляза нито една точка през първата част и бе 0/2 при стрелбата.

35 секунди след старта на третата четвърт Везенков стигна до първите си точки. Българинът бе точен от тройката. Стрелбата му потръгна, а "червено-белите" запазваха крехкия си аванс. Блейкни изравни резултата при 67:67. Последва невероятна борба в атака на Везенков и кош + фал. Българската звезда завърши третия период с 10 точки, а преди последните 10 минути Олимпиакос водеше с 6 точки - 73:67.

Последната част бе много оспорвана, като израелците отново се доближиха в резултата и в последните минути драмата в "Арена София" бе пълна. Алек Питерс овладя ценна борба в нападение при оставащи 49.2 секунди и увеличи аванса на Олимпиакос на 4 при 88:84. Дорси пропусна един фаул 14 секунди преди края и така бе приключен мача - 89:85 за Олимпиакос.

Везенков не направи добър мач за стандартите си, като завърши с 10 точки за 25 минути. Българинът завърши с 3/6 от зоната за две точки и 1/4 от тройката. Той вкара единственият си опит от наказателната линия. Везенков овладя 5 борби, като 2 бяха в нападение, асистира веднъж, но и направи 3 грешки.

Мечтата ми е да напълним залата за мач на националния отбор

"Много се радвам, защото успяхме да напълним една зала, която не си спомням да се е пълнила за баскетболен мач. Дано това е началото, за да се запалят децата по баскетбола. Радвам се, видях се с приятели роднини и най-важното е, че победихме накрая", заяви българският национал Александър Везенков след победата на клубния му тим Олимпиакос над Апоел Тел Авив с 89:85 в мач от баскетболната Евролига в "Арена 8888" в София.

"Не мога да кажа, че съм изпитвал притеснение. Просто тактиката на Апоел е такава. Срещу този треньор (б.р. - Итудис) се играя малко по-специфично, обича да не вкарва много точки. Важното е, другите момчета свършиха и моята работа", отговори Саша на въпрос на БГНЕС дали причината за слабото начало е скованост от факта, че играе пред българска публика.

"Не съм доволен от представянето си, но важна е победата, защото когато спечелим всичко се забравя бързо", продължи българинът.

"Със сигурност се вълнувах. Публиката дойде да види мен, да види отбора. И за първи път играя с клубен отбор пред родна публика, което е нещо, което довечера като си легна ще помисля и ще съм горд със себе си. Благодаря на всички, които помогнаха да се организира това събитие, знаем, че не е лесно", каза още Александър Везенков.

"Моята мечта е да напълним залата за мач на националния отбор. Мисля, че това е мечта и на всички вас. Не знам дали можем да го направим, но поне да опитаме. Надявам се, че ще усепем в години, които ми остават да играя", най-добрият български баскетболист.