Депутат от "Хизбула" отхвърли преките преговори с Израел

Депутат от "Хизбула" потвърди, че неговата фракция отхвърля всякакви преки преговори между Ливан и Израел, предаде Франс прес, след като израелският премиер Бенямин Нетаняху обяви намерението си да започне преки преговори с Бейрут.

"Ние повтаряме, че отхвърляме всякакви преговори между Ливан и израелския враг, както и необходимостта да се придържаме към националните принципи, начело с изтеглянето на Израел, прекратяването на враждебните действия и завръщането на жителите в техните села и градове", заяви Али Файяд в съобщение, разпространено от медиите на подкрепяното от Иран ислямистко движение.

"Хизбула" призовава ливанското правителство да поиска прекратяване на огъня "като предварително условие, преди да предприеме каквито и да било други стъпки", добави Файяд, след като представител на ливанското правителство заяви, че Бейрут изисква прекратяване на огъня преди каквито и да било преговори с Израел.

Израелската армия удари позиции на „Хизбула" в Ливан

Израелската армия съобщи в четвъртък, че е започнала да нанася удари по позиции за изстрелване на ливанското движение „Хизбула" на територията на Ливан.

„Преди малко израелските отбранителни сили (ЦАХАЛ) започнаха да нанасят удари по позиции за изстрелване на „Хизбула" в Ливан", се казва в официално изявление на военните. Действията последваха по-ранно предупреждение на армията, че групировката може да разшири обхвата на изстрелванията на снаряди отвъд граничните райони на север и да засегне други части на Израел.

Израелската армия: „Хизбула" може да разшири обстрела в идващите часове

Израелската армия предупреди в четвъртък, че изстрелванията на снаряди от ливанското движение „Хизбула", обичайно насочени към северните гранични райони на страната, може да обхванат и други части на Израел в идващите часове.

„В съответствие с оценката на ситуацията и след изстрелванията от ливанска територия от тази сутрин, допълнителни райони на територията на Държавата Израел може да бъдат обстрелвани в идващите часове", се казва в официално изявление на армията. Военните призоваха гражданите да „останат бдителни".

Израелската обществена телевизия „Кан" (KAN) съобщи, че изстрелвания се очакват в централна част на страната - района с най-гъсто население в Израел.