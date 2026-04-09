Русия спира огъня в Украйна заради Великден, очаква Украйна да направи същото

Русия обяви прекратяване на огъня по повод православния Великден и изрази надежда, че Украйна ще направи същото, предадоха световните агенции.

"Във връзка с приближаването на празника Възкресение Христово по православния календар се обявява прекратяване на огъня от 16 ч. на 11 април до края на 12 април", се казва в изявление на Кремъл.

„На министъра на отбраната на Руската федерация Андрей Белоусов и на началника на Генералния щаб на Въоръжените сили на Руската федерация, Валерий Герасимов са дадени указания за този период да спрат бойните действия по всички направления. На войските е наредено да бъдат готови да пресекат възможни провокации от страна на противника, както и всякакви негови агресивни действия“, се казва в съобщението на Кремъл.

Специалният емисар Кирил Дмитриев е в САЩ за срещи с членове на администрацията

Новината идва в момент, в който руският специален емисар Кирил Дмитриев е в САЩ за срещи с членове на администрацията на Доналд Тръмп, посочва Ройтерс.

По време на тези срещи той ще дискутира споразумение за мир с Украйна, но също така и американо-руското икономическо сътрудничество.

Визитата се осъществява малко преди САЩ да решат дали да удължат облекченията относно руския петрол, които изтичат на 11 април. Съгласно тези облекчения за 30 дни на страните по света се разрешаваше да купуват руски петрол и руски петролни продукти, които вече са били натоварени на кораби. Целта на мярката беше стабилизиране на пазарите след началото на войната в Иран. Облекчението беше въведено след телефонен разговор на Тръмп с руския президент Владимир Путин на 9 март и последваща визита на Дмитриев в САЩ, за да дискутира енергийната криза с американски представители, в това число със специалния емисар на Тръмп - Стив Уитков и със зетя на Тръмп - Джаред Къшнър.

Украинският президент пръв предложи спиране на огъня за празниците

На 1 март украинският президент Володимир Зеленски заяви, че ще поиска от американските посредници да предадат на Русия предложението на Киев за великденско прекратяване на огъня за удари по енергийната инфраструктура, след като Кремъл заяви, че няма подробни предложения.

Зеленски заяви, че Украйна ще се вслуша в искането на Русия да спре атаките срещу петролната и енергийната инфраструктура, ако Русия спре да атакува украинската енергийна система.

Два дни след това той коментира в социалната мрежа Х,, че нито един час мир за нашия народ и това е отговорът на Русия на нашето предложение за великденско прекратяване на огъня".