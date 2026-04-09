Тръмп: "Много оптимистичен" съм за споразумение с Иран

Американският президент каза, че Нетаняху се е съгласил да „действа тихомълком" за Ливан

09.04.2026 | 22:40 ч. Обновена: 09.04.2026 | 22:41 ч. 4
Снимка:БГНЕС/EPA

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че е настроен доста оптимистично преди ключовите преговори с Иран в Пакистан този уикенд, предаде Франс прес.

"На срещите те говорят много по-различно, отколкото пред медиите. Много по-разумно се държат", каза американският президент в телефонен разговор с канал Ен Би Си Нюз, имайки предвид иранските представители.

"Те приемат всичко, което трябва да приемат. Не забравяйте, че бяха победени", заяви още Тръмп.

Той допълни, че ако Техеран откаже да преговаря, последствията ще бъдат „много болезнени".

Вицепрезидентът Джей Ди Ванс предстои да проведе преговори с ирански представители в Пакистан в събота.

Успоредно с това американският президент съобщи, че израелският министър-председател Бенямин Нетаняху се е съгласил по телефона в сряда да „действа тихомълком" по отношение на Ливан. Изявлението последва серия от опустошителни израелски удари по ливанска територия в същия ден.

