Почина млад български футболист

Празниците се оказаха черни за видинския футбол. Починал е младия футболист Ангел Петров, юноша и част от мъжкия отбор на ОФК Бдин Видин.

Кончината бе съобщена от клуба клуба:

"С огромна болка в сърцата ОФК Бдин Видин съобщава, че нашият футболист от мъжкия отбор и юноша на клуба Ангел Петров ни напусна.

Ачо беше повече от футболист и дете на клуба, той беше светлина в съблекалнята, усмивка, която не угасваше, и човек, който винаги даваше всичко от себе си. За отбора, за приятелите си, за хората около него. Доброто в него се усещаше без думи.

Искрени съболезнования на нашия футболист Антон Петров и на цялото семейство Петрови. В тази тежка и несправедлива болка искаме да знаете, че не сте сами, ние винаги ще сме до вас!

Ачо ще остане завинаги един от нас, в спомените и всърцата.

Почивай в мир, Ангеле. Няма да те забравим никога".