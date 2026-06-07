Григор Димитров: Виждам края, просто все още е в далечината

Григор Димитров говори откровено за трудния период след поредицата от контузии, направи равносметка на кариерата си, отбеляза завръщането на ключови хора в екипа му и призна, че краят на професионалния тенис наближава.

"Най-големият ми съперник в момента е Григор Димитров", обяви бившият №3 в света в интервю за bTV, като подчерта, че най-голямото предизвикателство за него е вътрешната битка и постоянството след физическите проблеми.

Българинът разказа и за предстоящото си участие в шоу мач, в който ще се изправи срещу гръцката звезда Стефанос Циципас, продължение на идеята за подобни събития след първия му подобен двубой срещу Новак Джокович през 2024 година.

"Започнахме разговора на шега. Казах му: ‘Защо да не направим нещо интересно? Може би в България, може би в Гърция…’ Стъпка по стъпка идеята се разви и стигнахме до това събитие“, сподели Димитров.

Той отдели специално внимание и на дейността си извън корта, включително работата с деца чрез своята фондация.

"Искам спортът не само да ги вдъхновява, а да им дава посока и причина в живота", посочи той.

Димитров не скри, че мечтае да прекарва повече време в България, но дългогодишната му кариера в чужбина е повлияла на връзката му с родната страна.

"Не искам да бъда запомнен само с тениса… Усещам, че хората не ме приемат напълно като един от тях", призна той.

След последните физически проблеми тенисистът направи и сериозна лична равносметка за кариерата си и бъдещето.

„Нашият спорт е изключително брутален… Знам, че съм по-близо до края, отколкото до началото. Но има и други неща в живота и ги очаквам с нетърпение“, каза Димитров.

Той допълни, че ключов сигнал за отказване ще бъде моментът, в който изчезнат емоциите преди големите мачове.

В щаба му вече се завръщат дългогодишни сътрудници – кондиционният специалист Себ Дюран и треньорът Джейми Делгадо.

"Не можеш сам да играеш тенис. Решихме да се съберем отново и да опитаме нови неща", обясни той.

Българинът се готви за участие на турнира на трева в Майорка, като призна, че тревната настилка остава една от любимите му.

"Тревата винаги ми е харесвала", каза той.

По отношение на "уайлд кард" за "Уимбълдън" Димитров бе лаконичен: "Не зависи от мен, но не се и надявам. Ако стане – чудесно."

Най-силните му думи обаче дойдоха, когато стана въпрос за бъдещето му: "Виждам края. Не казвам, че не го виждам. Просто все още е в далечината."

Той призна, че трудните периоди са му помогнали да разбере по-добре хората около себе.

"Приятелите ми много намаляха… но това е добре. Всичко е по-ясно", сподели Димитров.

Въпреки всичко българинът е категоричен, че не съжалява за избора си в кариерата.

"Тенисът ми даде изключително много. Но също така ми отне изключително много", завърши той.