Реал Мадрид би шута на Шаби Алонсо

Реал Мадрид уволни треньора Шаби Алонсо часове след загубения финал за Суперкупата на Испания от Барселона.

Ето съобщението на "белия балет" в интернет:

"Реал Мадрид обявява, че по взаимно съгласие между клуба и Шаби Алонсо е решено той да прекрати работата си като треньор на първия отбор.

Шаби Алонсо винаги ще се радва на обичта и възхищението на всички фенове на Мадрид, защото е легенда на Реал и винаги е въплъщавал ценностите на нашия клуб. Реал Мадрид винаги ще бъде неговият дом.

Нашият клуб благодари на Шаби Алонсо и целия му треньорски щаб за работата и всеотдайността им през това време и им желае най-добър късмет в тази нова глава от живота им."

