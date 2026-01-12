IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 7

Реал Мадрид би шута на Шаби Алонсо

Само преди часове "белият балет" загуби финала за Суперкупата

12.01.2026 | 21:06 ч. 3
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Реал Мадрид уволни треньора Шаби Алонсо часове след загубения финал за Суперкупата на Испания от Барселона.

Ето съобщението на "белия балет" в интернет:

"Реал Мадрид обявява, че по взаимно съгласие между клуба и Шаби Алонсо е решено той да прекрати работата си като треньор на първия отбор.

Шаби Алонсо винаги ще се радва на обичта и възхищението на всички фенове на Мадрид, защото е легенда на Реал и винаги е въплъщавал ценностите на нашия клуб. Реал Мадрид винаги ще бъде неговият дом.

Нашият клуб благодари на Шаби Алонсо и целия му треньорски щаб за работата и всеотдайността им през това време и им желае най-добър късмет в тази нова глава от живота им."

Още спортни новини четет на сайта Gol.bg

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Реал Мадрид Шаби Алонсо треньор
Новини
Виж всички новини
Спорт
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem