Новини Днес | 46

Реал Сосиедад удари Барселона с човек по-малко

Реал Мадрид вече е само на точка зад каталунците

19.01.2026 | 09:42 ч. 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА

Реал Сосиедад сложи край на серията от девет поредни победи на Барселона в Ла Лига. Баските спечелиха с 2:1 домакинството си от 20-ия кръг. 

Микел Оярсабал откри резултата в 32-рата минута, след като засече центриране отдясно. Преди това два гола на Барселона дело на Фермин Лопес и Френки де Йонг бяха отменени след намесата на системата ВАР. 

Маркъс Рашфорд изравни в 70-ата минута след удар с глава, а асистенцията бе на Ламин Ямал. 

Само 60 секунди по-късно Гонсало Гедеш донесе успеха на домакините. Карлос Солер стреля, а Жоан Гарсия не се намеси убедително, което позволи на полузащитникът да комбинира с Гедеш, който порази празната врата.

Каталунците натиснаха, но нямаха късмет, а изгонването на Солер също не им помогна.  

Футболистите на Ханзи Флик завършиха с три отменени гола и дузпа на сметката си. Каталунците удариха и четири греди, а вратарят на Сосиедад Алекс Ремиро направи решителни спасявания.

Така Реал Сосиедад с актив от 24 точки излезе на 8-ото място в класирането. Барселона пък остава начело, но само с точка преднина пред Реал Мадрид. 

барселона реал сосиедад
