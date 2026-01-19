IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
В кадър: Футболната лудост в Сенегал

Отборът стана новият шампион на Африха след драма в Рабат

19.01.2026 | 12:56 ч. 4
Снимка: Reuters

Отборът на Сенегал седна на шампионския трон на Африка след драматичен финал срещу Мароко. Мачът бе спечелен с 1:0 и бе белязан от отменен гол, пропусната дузпа и попадение в продълженията.

Президентът на Сенегал Басиру Диомайе Файе обяви 19 януари за платен официален празник след победата на националния отбор.

Отборът ликува с Купата на африканските нации за втори път в историята си. Преди това Сенегал печели трофея през 2021 г. Мароко е губил два финала и е спечелил една титла през 1976 година.

Вижте кадри от лудостта, която обхвана страната след футболния триумф.

сенегал мароко
