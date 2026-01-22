Бойната майка на бореца, скубала съдийка: Ще довърша започнатото!

Остри закани отправи Севда Илиева - майката на бореца, който в изблик на гняв ритна съдийската маса на държавното първенство по борба в Сливен, а в замяна получил юмрук в лицето от съдийката Елина Васева. В боя се намеси и самата Илиева, която хвана съдийката за косата.

Двубоят продължи и онлайн, като майката на Иво Илиев направи емоционален коментар в социалните мрежи, в който отправи тежки обвинения за умишлени действия, манипулации и целенасочен натиск в българската борба. Тя заплаши Златева, наричайки я "неграмотница", че "царството й свършва" и обеща, че "ще довърши започнатото".

"Станке, направи тези неща с манипулациите и нарочно предизвикваш, та да кажеш: "Вижте ЦСКА", но наистина самата ти ще предизвикаш трагедия - повярвай, че ще стане. А не задкулисно да мислиш само как да правиш нещата. Направи го още веднъж и ще получиш каквото търсиш. Не си майка и не знаеш една майка докъде може да стигне, и не ме плаши нищо - повярвай", написа тя в коментар във Фейсбук.

По думите ѝ проблемите в борбата не са единичен случай, а съществуват от години, като според нея са се задълбочили с появата на конкретни фигури в съдийството.

"Децата ми са спортисти от години, никога не е имало такива разпри. Ама откакто е Станка, понеже кара "честно", често стават разпри заради манипулации и работа срещу ЦСКА. Слагат неграмотна съдийка, само че е любовница на някой си. Колко деца реже тая неграмотница. Станче, царството ти е още малко и знай, че после ще ти разгонят фамилията", се казва още в публикацията.

В последващи коментари майката на бореца става още по-крайна, пишейки:

"Докато не пропадне един от съдиите, няма да спрат манипулациите на Станка. Няма да остане така, ще довърша започнатото".