Карлсен срещу Накамура с вързани очи в Барселона

Магнус Карлсен и Хикару Накамура, двама от най-известните шахматни гросмайстори, направиха специална изява в Барселона на международното изложение за казина и развлечения.

ICE, едно от най-големите търговски изложения в света за iGaming и гейминг технологии, привлича десетки хиляди професионалисти от световната гейминг и технологична индустрия.

Акцентът на събитието, беше демонстративна партия на шах със завързани очи между Карлсен и Накамура, рядък формат, в който и двамата играчи се състезават, без да виждат дъската, разчитайки единствено на паметта и изчисленията. Доколкото е известно на обществеността, това беше първият публично инсцениран сблъсък на очи между №1 и №2 в света.

Играейки за забавление в Барселона, мнозина очакваха Карлсен да избере Каталунско начало за дебют, но номер 1 в света вместо това започна с 1.Nf3. Накамура отговори със солидна защита на Азенкур през 15-минутната игра. Норвежецът се опита да обърка опонента си с двойно фианкето, маневрирайки агресивно с конете си и в крайна сметка спечели централна пешка. Но Накамура беше „видял“ далеч напред и в точния момент пожертва офицер, за да наложи вечен шах. /publika.bg