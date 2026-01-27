Сеп Блатер подкрепи призивите за бойкот на Световното първенство в САЩ

Бившият президент на ФИФА Сеп Блатер подкрепи предложения бойкот от страна на феновете на мачовете от Световното първенство в Съединените щати заради поведението на президента Доналд Тръмп и неговата администрация у дома и в чужбина.

Блатер е поредната международна футболна фигура, която постави под въпрос пригодността на Съединените щати за домакин. Със съобщението в социалната мрежа Х Блатер призова за бойкот на първенството.

Блатер подкрепи коментарите на Марк Пит в интервю миналата седмица за швейцарския вестник Der Bund.

Пит, швейцарски адвокат и експерт по борба с корупцията, председателстваше надзора на Независимия комитет по управление върху реформата на ФИФА преди десетилетие. Блатер беше президент на световния ръководен орган за футбол от 1998 до 2015 г.; той подаде оставка на фона на разследване за корупция.

В интервюто си за Der Bund, Пит каза: "Ако вземем предвид всичко, което обсъдихме, има само един съвет към феновете: Стойте далеч от САЩ! Така или иначе ще го видите по-добре по телевизията. А при пристигането си феновете трябва да очакват, че ако не угодят на длъжностните лица, ще бъдат качени директно на следващия полет за вкъщи. Ако имат късмет".

"Мисля, че Марк Пийт е прав да поставя под въпрос това Световно първенство", се казва в коментара на Блатер.

"For the fans, there's only one piece of advice: stay away from the USA!” I think Mark Pieth is right to question this World Cup. #MarkPieth #GianniInfantino #DonaldTrump #FIFAWorldCup2026 #USA — Joseph S Blatter (@SeppBlatter) January 26, 2026

Съединените щати са съвместни домакини на Световното първенство с Канада и Мексико, което ще се проведе от 11 юни до 19 юли.

Опасенията на международната футболна общност относно Съединените щати произтичат от експанзионистичната позиция на Тръмп по отношение на Гренландия, забраните за пътуване и агресивните тактики в справянето с мигрантите и протестиращите срещу имиграционните власти в американските градове, особено в Минеаполис.

Оке Гьотлих, един от вицепрезидентите на Германската футболна федерация, заяви в интервю за вестник "Хамбургер Моргенпост“ в петък, че е дошло време сериозно да се обмисли бойкотирането на Световното първенство.

Плановете за пътуване на фенове от две от най-добрите футболни държави в Африка бяха объркани през декември, когато администрацията на Тръмп обяви разширена забрана, която на практика ще забрани на хора от Сенегал и Кот д'Ивоар да следват техните отбори, освен ако вече нямат визи. Тръмп посочи "недостатъци при проверката и проверката“ като основна причина за спиранията, припомня АР.

Фенове от Иран и Хаити, две други страни, които са се класирали за Световното първенство, също ще бъдат лишени от правото да влизат в Съединените щати - те бяха включени в първата версия на забраната за пътуване, обявена от администрацията на Тръмп.