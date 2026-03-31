IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 41

Новият мениджър на Тотнъм е определен

Италианецът Роберто де Дзерби поема тима

31.03.2026 | 09:34 ч. 0
Снимка БГНЕС

Снимка БГНЕС

Новият мениджър на Тотнъм е ясен и това ще бъде италианецът Роберто де Дзерби. Това съобщи футболният експерт Николо Скира в профила си в една от социалните мрежи.

Според информацията, договорът на специалиста с лондонския клуб ще бъде за пет години. Уточнява се, че в момента Де Дзерби и ръководството на Тотнъм уточняват щаба на специалиста.

Италианецът има опит във Висшата лига, тъй като бе начело на Брайтън. Последно Де Дзерби бе треньор на Марсилия, като бе уволнен от треньорския пост там през февруари.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

тотнъм мениджър де дзерби договор
Новини
Виж всички новини
Спорт
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem