Новият мениджър на Тотнъм е определен

Новият мениджър на Тотнъм е ясен и това ще бъде италианецът Роберто де Дзерби. Това съобщи футболният експерт Николо Скира в профила си в една от социалните мрежи.

Според информацията, договорът на специалиста с лондонския клуб ще бъде за пет години. Уточнява се, че в момента Де Дзерби и ръководството на Тотнъм уточняват щаба на специалиста.

Италианецът има опит във Висшата лига, тъй като бе начело на Брайтън. Последно Де Дзерби бе треньор на Марсилия, като бе уволнен от треньорския пост там през февруари.