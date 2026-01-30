IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
"Левски" официално представи Хуан Переа

Нападателят бе привлечен от "Локомотив" (Пловдив)

30.01.2026 | 09:05 ч. 3
Снимка ФК Левски

"Левски" привлече с постоянен трансфер нападателя Хуан Переа от „Локомотив" (Пловдив). Футболистът премина успешно медицински прегледи и подписа договор с клуба до края на 2028 година, съобщиха от клуба.

Хуан Переа е роден на 21 август 1999 година в Меделин (Колумбия). Започва футболната си кариера в „Индепендиенте" (Меделин), а в началото на 2021 г. преминава в португалския „Лузитания".

Година по-късно става част от друг португалски клуб – „Ковиля", където изиграва 11 мача. В началото на 2023 г. преминава в „Академика" (Коимбра, Португалия), където записва 50 мача и отбелязва 20 гола. През септември 2024 г. става част от „Локомотив" (Пловдив), с чийто екип записва 45 мача и вкарва 15 гола.

