Реал Мадрид срещу Бенфика и в плейофите на ШЛ, какво отреди жребият?

Вижте всички двойки

30.01.2026 | 14:19 ч. 5
Снимка: БГНЕС/ЕРА

Снимка: БГНЕС/ЕРА

Бенфика отново ще срещне Реал Мадрид, това отреди жребия за плейофите на Шампионската лига по футбол за сезон 2025/2026, които ще определят вторите осем осминафиналисти в надпреварата. 

Монако срещу защитаващият титлата си Пари Сен Жермен и Борусия Дортмунд срещу Аталанта са сред другите най-интересните двойки в плейофите.

Интересен факт е, че 15-кратният шампион в турнира Реал Мадрид и португалският Бенфика играха един срещу друг и в последния кръг от основната фаза, като тимът от Лисабон победи с 4:2 и така си осигури продължаване напред в състезанието.

Място на осминафиналите вече си спечелиха първите осем състава от основната фаза на Шампионската лига: Арсенал, Барселона, Байерн Мюнхен, Челси, Ливърпул, Манчестър Сити, Спортинг Лисабон и Тотнъм.

Осемте двойки в плейофите, определени чрез изтегления в Нион (Швейцария) жребий са:

  • Монако (Франция) - Пари Сен Жермен (Франция) - (победителят от двете срещи ще играе на осминафиналите срещу Барселона или Челси)
  • Бенфика (Португалия) - Реал Мадрид (Испания) - (срещу Спортинг Лисабон или Манчестър Сити)
  • Карабах (Азербайджан) - Нюкасъл (Англия) - (срещу Челси или Барселона)
  • Будьо/Глимт (Норвегия) - Интер (Италия) - (срещу Манчестър Сити или Спортинг Лисабон)
  • Галатасарай (Турция) - Ювентус (Италия) - (срещу Ливърпул или Тотнъм)
  • Борусия Дортмунд (Германия) - Аталанта (Италия) - (срещу Арсенал или Байерн Мюнхен)
  • Брюж (Белгия) - Атлетико Мадрид (Испания) - (срещу Тотнъм или Ливърпул)
  • Олимпиакос (Гърция) - Байер Леверкузен (Германия) - (срещу Байерн Мюнхен или Арсенал)

Мачовете от плейофите в Шампионската лига ще се играят в периода 17/18 февруари и 24/25 февруари.

Тагове:

шампионска лига реал мадрид бенфика
