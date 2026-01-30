IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 84

Шестима военнослужещи ще участват в Зимната олимпиада в Милано

Те са състезатели по биатлон, ски алпийски дисциплини и алпийски сноуборд

30.01.2026 | 15:58 ч. 0
Снимка: Ройтерс

Снимка: Ройтерс

Шестима военнослужещи са в състава на българската олимпийска делегация за XXV Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, съобщиха от пресцентъра на Министерството на отбраната.

Това са състезателите по биатлон Владимир Илиев, Милена Тодорова и Благой Тодев; състезателите по ски алпийски дисциплини Алберт Попов и Калин Златков и състезателят по алпийски сноуборд Радослав Янков. И шестимата са от Центъра за елитен спорт към военно формирование 22 970 - София от състава на Командването за логистична поддръжка. Освен изявени имена в своите спортове през годините те са участници и в престижни военни състезания на Международния съюз за военен спорт (CISM), където представят достойно Българската армия в конкуренция с военните спортисти на страните членки, посочват от министерството.

Заедно с останалите български спортисти - олимпийци, шестимата военнослужещи ще бъдат претенденти за медалите на Зимните олимпийски игри в периода 6 – 22 февруари 2026 г. На форума България ще бъде представена от общо 20 състезатели в шест зимни спорта.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

военнослужещи Зимна олимпиада Милано Кортина
Новини
Виж всички новини
Спорт
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem