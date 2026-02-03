IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Официално: „Левски" продаде Марин Петков в Саудитска Арабия

Капитанът ще играе в "Ал Таавун"

03.02.2026 | 07:10 ч. 3
Снимка БГНЕС

Снимка БГНЕС

ПФК „Левски трансферира Марин Петков в клуба от Саудитска Арабия Ал Таавун, съобщиха от "синия" клуб.

Юношата на Левски, понастоящем капитан на отбора, направи своя дебют със синята фланелка на 10 ноември 2019 година срещу Ботев (Пловдив). На 17 март 2021 година отбеляза дебютния си гол при гостуване на Славия в турнира Купа на България.
 
За Левски записа 195 мача и отбеляза 39 гола във всички турнири. Носител на Купата на България за 2022 година. „Най-добър млад футболист“ за сезон 2023/24 година. 

С екипа на представителния тим на България има 22 мача и 3 гола, а за младежката селекция на страната е изиграл 13 двубоя и е вкарал 2 попадения.
 
"Ръководството, спортно-техническият щаб, футболистите и служителите на ПФК Левски благодарят на Марин Петков за професионализма и всеотдайността му със синия екип и му пожелават много здраве, лични и професионални успехи", се казва в съобщението на клуба.

