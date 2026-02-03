IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Весела Лечева: Имахме трудности при подготовката за Олимпиадата

Сагата около ръководството на БОК е дало отражение

03.02.2026
Само след три дни целият свят ще бъде Олимпиада, а България влиза в най-големия зимен спортен форум с фокус върху представянето на своите талантливи и вече доказани състезатели. Това каза председателят на Българския олимпийски комитет (БОК) Весела Лечева в Бургас дни преди откриването на зимните Олимпийски игри в Италия.

По думите ѝ организацията на Олимпиадата представлява сериозно предизвикателство за домакините, тъй като състезанията ще се провеждат в няколко курорта. Въпреки това президентът на БОК изрази увереност, че Италия ще се справи с амбициозната програма.

Попитана от журналисти дали сагата около ръководството на Българския олимпийски комитет е затруднила подготовката на страната ни за Олимпиадата, Лечева призна, че това е дало отражение. Тя коментира, че работата по подготовката е била затруднена заради ограничен щаб, с който БОК разполага. Председателят на родния олимпийски комитет все пак изрази увереност, че това няма да бъде усетено от състезателите, треньорите и треньорските екипи, които ще бъдат в Италия. 

Лечева пристигна в Бургас за откриването на Европейското първенство по спортна стрелба за младежи, юноши и девойки – първо подобно състезание в България от близо 30 години. В надпреварата участват около 800 състезатели от повече от 40 държави. Тя определи домакинството като сериозна крачка за българския стрелкови спорт и благодари за подкрепата на Община Бургас и Министерството на младежта и спорта. 

Лечева подчерта, че успешното провеждане на европейското първенство е възможност за България да бъде домакин на големи форуми и при мъжете и жените, като отчете положителната комуникация с Европейската конфедерация по стрелба и интереса към България като нова дестинация за големи спортни събития, пише БТА.

