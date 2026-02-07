IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
В кадър: Президентът Йотова пристигна в олимпийското село

Весела Лечева и Александра Фейгин я посрещнаха

07.02.2026 | 14:30 ч. 0

Снимки: БГНЕС

Президентът Илияна Йотова влезе в олимпийското село, където беше посрещната от председателя на БОК Весела Лечева, фигуристката Александра Фейгин и българската делегация в Милано.

Тя разгледа мястото, където живеят спортистите по време на Игрите и разговоря с Фейгин и треньора й Андрей Лутай. По време на обиколката българската делегация се срещна с германския президент Франк-Валтер Щайнмайер, който също бе на посещение в селото.

Двамата президенти и Лечева проведоха кратък разговор и се снимаха за спомен пред олимпийските кръгове. Щайнмайер пожела успех на българската делегация и каза, че е запознат с олимпийските успехи на страната ни, пише БГНЕС.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

