Тервел Замфиров донесе първи медал за България на Игрите след фотофиниш

Тервел Замфиров зарадва цяла България с бронзов медал на Олимпийските игри в Милано-Кортина. В дебюта си на Олимпиада Замфиров донесе първи медал за страната ни от Зимни игри от 20 години насам след невероятна драма и фотофиниш в малкия финал с Тим Мастняк.

Замфиров претърпя поражение на полуфиналите от 37-годишния кореец Ким Санкюм. В четвъртфиналите българинът надделя над Арно Годе от Канада, който отстрани Радослав Янков на осминафиналите.

Тервел Замфиров е единственият българин с медал от Световно първенство, организирано от Световната ски федерация (FIS). Той е световен шампион от 2025 година в паралелния слалом при мъжете от първенството в Санкт Мориц, Швейцария.