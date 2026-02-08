IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Тервел Замфиров донесе първи медал за България на Игрите след фотофиниш

Тервел Замфиров е единственият българин с медал от Световно първенство

08.02.2026 | 15:48 ч. Обновена: 08.02.2026 | 15:52 ч. 5
Снимка: БГНЕС/ EPA

Снимка: БГНЕС/ EPA

Тервел Замфиров зарадва цяла България с бронзов медал на Олимпийските игри в Милано-Кортина. В дебюта си на Олимпиада Замфиров донесе първи медал за страната ни от Зимни игри от 20 години насам след невероятна драма и фотофиниш в малкия финал с Тим Мастняк.

Замфиров претърпя поражение на полуфиналите от 37-годишния кореец Ким Санкюм.  В четвъртфиналите българинът надделя над  Арно Годе от Канада, който отстрани Радослав Янков на осминафиналите.

Тервел Замфиров е единственият българин с медал от Световно първенство, организирано от Световната ски федерация (FIS). Той е световен шампион от 2025 година в паралелния слалом при мъжете от първенството в Санкт Мориц, Швейцария.

Тервел Замфиров бронзов медал Милано-Кортина
