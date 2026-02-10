Вече е факт: Ще видим първия транссексуален скиор на Игрите

Шведският скиор Елис Лундхолм ще стане първият открито транссексуален спортист, който ще се състезава на Зимни олимпийски игри. Лундхолм, който е роден като жена и оттогава се е идентифицирал като мъж, се състезава в женската дивизия по ски свободен стил "спускане по бабуни“.

Участието на Лундхолм е разрешено съгласно настоящите насоки на Международния олимпийски комитет (МОК) и тази седмица той ще се състезава в женските състезания.

Участието на шведката за женския отбор е в съответствие с "Рамката за справедливост, приобщаване и недискриминация въз основа на половата идентичност и вариациите в пола“ на МОК от 2021 г. Тези насоки позволяват на транссексуалните спортисти да се състезават на Олимпийските игри, след като бъдат одобрени от собствените си национални спортни федерации.

Според МОК, "рамката признава както необходимостта да се гарантира, че всеки, независимо от половата му идентичност или полови вариации, може да практикува спорт в безопасна среда без тормоз, която признава и уважава техните нужди и идентичности, така и интереса на всички – особено на спортистите на елитно ниво – да участват в честни състезания, където никой участник няма несправедливо и непропорционално предимство пред останалите".

Преди да се качи на пистите, Лундхолм отговори на критиките около участието си.

"Разбира се, че това е нещо, за което мислех. Можете да чуете гласовете там. Но не ми пука", споделя олимпиецът.

Лундхолм каза пред Sweden Herald, че "винаги са се отнасяли добре“ с него от колегите му състезатели в спорта. Междувременно, скенерът с изкуствен интелект на МОК ще помогне за премахването на всякаква омраза, изпратена към него в коментарите в социалните медии.

Междувременно ръководители в Шведския олимпийски комитет и Шведската ски асоциация застават зад своите играчи.

До момента в сезона на Световната купа по фрийстайл на FIS за 2026 г. Лундхолм е 24-ти в общото класиране. Квалификациите за олимпийските женски магнати започват на 10 февруари.

“Винаги съм мечтаел да отида на олимпийски игри. Чувството е просто невероятно. Не можех да повярвам, изключително щастлив съм“, споделя Лундхолм.

Най-добрият резултат на Лундхолм на Световната купа до момента е 18-о място в Рука, Финландия, през декември 2025 г.