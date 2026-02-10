IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 91

МОК позволи на украински спортист да носи черна лента заради жертвите в страната си

По-рано му забрани да бъде с каска, на която има снимки на убити спортисти в родината му

10.02.2026 | 16:07 ч. 5
Снимка: Ройтерс

Снимка: Ройтерс

Международният олимпийски комитет (МОК) позволи на украинския знаменосец на Олимпийските игри в Милано-Кортина да носи черна лента на ръката си, след като по-рано му забрани да бъде с каска, на която има снимки на убити спортисти в родината му заради войната с Русия, предаде АФП.

"Смятаме, че това е добър компромис", заяви пред медиите говорителят на МОК Марк Адамс, като припомни, че организацията забранява всяка политическа позиция по време на състезанията и церемониите.

Състезателят в скелетона Владислав Хераскевич, който бе знаменосец на украинската делегация, участва в тренировката в Кортина с каска, на която имаше много малки снимки на убити негови сънародници, но по-късно му е било забранено, разкри той.

"Това решение разби сърцето ми. Имам чувството, че МОК предава спортистите, които са били част от движението, като не позволява да бъдат почетени на място, където никога няма да бъдат", написа украинецът в Инстаграм, като получи подкрепата и на президента на Украйна Володимир Зеленски.

Свързани статии

От МОК потвърдиха във вторник забраната, тъй като каската противоречи на член 50 на Олимпийската харта, който се опитва да избегне всички типове "намеси", които могат да бъдат "политически" или "религиозни", за да могат спортистите да се концентрират върху представянето си.

Олимпийската организация проведе неформално събрание в понеделник с треньора на Владислав Хараскевич. "Потвърждаваме, че в този случай ще направим изключение на директивите, за да му позволим да носи черна лента по време на състезанието, за да изрази тази почит", уточни Марк Адамс.
(БТА)

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

МОК Украйна черна лента жертви войната в Украйна
Новини
Виж всички новини
Спорт
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem