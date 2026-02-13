Само за едно полувреме Атлетико унизи Барса

Отборът на Атлетико Мадрид победи с 4:0 носителя на трофея Барселона в първия полуфинален мач между двата тима в турнира за Купата на Краля в Испания. Успехът даде колосален аванс на "дюшекчиите" преди реванша след три седмици в Барселона и постави каталунците пред практически непосилна задача.

Още до почивката футболистите на Диего Симеоне решиха всичко в срещата с четири попадения.

Резултатът бе открит в шестата минута, когато бранителят на Барса Ерик Гарсия си вкара автогол.

Феновете на стадион "Уанда Метрополитано" бяха изправени на крака за втори път в 14-ата минута от Антоан Гризман, който покачи на 2:0.

В 33-тата минута новото попълнение Адемола Лукман вкара след асистенция на Хулиан Алварес, а двамата си размениха ролите в добавеното време на първата част, когато аржентинецът покачи на 4:0.

През второто полувреме Атлетико отново бе по-добрият отбор, макар и не така отчетливо, но до нов гол не се стигна. Причина за това бе и действието на защитника на каталунците Ерик Гарсия, който в 85-ата минута спря устремилия се към вратата Алекс Баена, за което получи директен червен картон.