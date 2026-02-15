Шеметен обрат на Лудогорец срещу Берое

Лудогорец направи шеметен обрат срещу Берое на своя "Хювефарма Арена" в Разград в среща от 21-ия кръг на Първа лига. Домакините победиха с 2:1, след като до 84-ата минута губеха с 0:1. В рамките на 3 минути обаче разградчани победиха и продължават да дишат във врата на Левски в битката за титлата.

Гостите от Стара Загора откриха изненадващо в 52-ата минута чрез Алберто Салидо. Квадво Дуо в 84-ата минута и Петър Станич в 87-ата минута донесоха обрата за "орлите".

Така Лудогорец събра 43 точки, с 4 по-малко от лидера Левски, който е с мач по-малко и по-късно играе с Ботев Пловдив. Берое е 13-ти със 17 точки.

