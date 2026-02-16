Алберт Попов и Калин Златков стартират на зимните Олимпийски игри днес

Скиорите алпийци Алберт Попов и Калин Златков ще защитават честта на България в днешния ден на зимните Олимпийски игри в Милано-Кортина.

Попов ще стартира с номер 18, а Златков е 40-и в списъка с участници в алпийския слалом, в който ще се включат общо 96 състезатели.

Първият манш на пистата "Стелвио" в Бормио започва в 11:00 часа, а вторият е от 14:30 часа.

Освен в ските-алпийски дисциплини, на 16 февруари ще бъдат разпределени още пет комплекта медали - в шоттрека на 1000 метра за жени, в дисциплината биг еър на ските-свободен стил, при спортните двойки във фигурното пързаляне, в единичния бобслей при жените и в отборната надпревара по ски-скок за мъже.

В програмата за деня също така са включени стартове от олимпийските турнири по кърлинг за мъже и за жени и по хокей на лед за мъже и за жени, като и състезания по бобслей за мъже.