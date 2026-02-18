Реал си го върна на Бенфика, изгониха Моуриньо

15-кратният клубен първенец Реал Мадрид достигна до трудно 1:0 като гост срещу Бенфика и взе реванш за поражението си срещу лисабонския тим с 2:4 в края на януари в основната фаза на турнира.

Двата отбора пропуснаха голови положения преди почивката, когато по-активни бяха гостите от Испания. Килиан Мбапе, Арда Гюлер, Трент Александър-Арнолд и Винисиус не успяха да се разпишат за Реал Мадрид.

Пет минути след началото на втората част се стигна до решителния момент в двубоя. Винисиус получи топката от Мбапе и реализира много красиво попадение във вратата на "орлите". Веднага след това бразилецът твърдеше, че е обиждан на расистка основа от футболисти на Бенфика и главният съдия Франсоа Летексие прекъсна мача за няколко минути, предаде БТА.

След подновяване на играта в 72-ата минута Винисиус отново беше близо до отбелязване на втори гол във вратата на Бенфика.

Пет минути преди края на редовното време старши треньорът на домакините Жозе Моуриньо получи червен картон заради невъздържана проява и беше отстранен от резервната скамейка.

С голове през първото полувреме Борусия Дортмунд се наложи с 2:0 у дома срещу Аталанта

Двубоят започна с около четвърт час закъснение заради засиленото движение около стадиона на "жълто-черните", което доведе до струпване на едно място на голяма част от публиката.

Серу Гираси даде преднина в полза на германците след само три минути игра, а Максимилиан Байер оформи крайния резултат в 42-ата минута.

Дортмунд има само две победи в последните си осем двубоя срещу италиански съперници в Шампионската лига.

Пари Сен Жермен победи с 3:2 като гост Монако след обрат в първи двубой от плейофите в Шампионската лига. Европейският клубен шампион изоставаше с 0:2, но успя да постигне решителен обрат срещу противника си от френската Лига 1. С два гола за столичани се отличи Дезире Дуе, а съотборникът му Витиня пропусна дузпа преди почивката.

Монегаските играха почти цяло второ полувреме в намален състав заради червен картон на Александър Головин.

Фоларин Балогун изведе домакините напред в резултата още в първата минута. Националът на САЩ реализира за 2:0 точно 17 минути по-късно след асистенция на Манес Аклиуш.

В 21-ата минута Ваут Фас извърши нарушение в наказателното поле на домакините, но Витиня пропусна отсъдената дузпа. След близо половин час игра Дуе намали изоставане на парижани с шут в десния ъгъл на вратата на Монако.

В 41-ата минута Ашраф Хакими изравни, разписвайки се при добавка, а три минути след почивката Головин беше отстранен от игра с червен картон заради грубо нарушение.

В 67-ата минута Дезире Дуе реализира второто си попадение в двубоя след пас на Уорън Заир-Емери.

Европейският клубен шампион няма поражение в 16 поредни двубоя от елиминациите в Лигата.

По-рано Галатасарай се наложи с категоричното 5:2 на свой терен срещу Ювентус.

Реваншите ще бъдат изиграни на 25 февруари, а днеспредстоят още четири мача от елиминациите в най-силния европейски клубен турнир.