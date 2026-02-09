Линдзи Вон е със счупен крак след жестокото падане

Американската ски звезда Линдзи Вон е със счупен крак и е претърпяла операция в италианска болница. Дръзкият ѝ опит да участва в спускането на Олимпийските игри в Милано-Кортина със скъсана кръстна връзка на коляното завърши вчера с тежко падане. Тя участва с №13 и падна в 13-ата секунда от старта.

Вон се лекува в болница в Тревизо, след като беше транспортирана там с хеликоптер от Кортина д'Ампецо. Преди това тя бе откарана в болница „Кодивила Пути“ в Кортина за медицински преглед, предаде БТА.

41-годишната красавица Линдзи приключи кариерата си през 2019 г. след един куп контузии. Направи операция на дясното коляно, като новото е от титан. И миналия сезон реши да се върне. И с изкуствената си става показа, че може да се бори за победата. Наскоро получи тежка контузия, като скъса връзка в лявото си естествено коляно. Но реши да не се предава.

А съдбата бе безмилостна към нея.

„Следобед тя претърпя ортопедична операция за стабилизиране на фрактурата на левия ѝ крак“, се казва в изявление от болницата в Тревизо.

Президентът на Международния олимпийски комитет Кърсти Ковънтри заяви, че всички мислят за Вон. „Ти си невероятно вдъхновение и винаги ще бъдеш олимпийска шампионка“, коментира Ковънтри по повод легендарната скиорка.