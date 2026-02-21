IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Два пропуска при стрелбата лишиха Лора Христова от втори медал в Милано-Кортина

Другата българка Милена Христова имаше три грешки в последната стрелба

21.02.2026 | 16:02 ч. Обновена: 21.02.2026 | 16:09 ч. 5
БГНЕС/EPA

БГНЕС/EPA

Българката Лора Христова завърши на 14-о място в масовия старт в биатлона при жените на Олимпиадата в Милано-Кортина. Надпреварата премина при непрекъснат силен снеговалеж.

22-годишната Христова, бронзова медалистка от индивидуалния старт на 15 километра и седма в преследването на 10 километра, допусна две грешки при последната си стрелба и пропусна шанса да се бори за ново отличие. 

Другата родна националка в състезанието - 28-годишната Тодорова, четвърта от спринта на 7.5 километра, направи пет пропуска и се нареди 20-а. 

Двете българки стреляха без грешка от първия легнал, като група от 16 състезателки се движеше в рамките на 4-5 секунди до второто посещение на огневия рубеж. 

Христова продължи с перфектната си стрелба и излезе осма на 10.7 секунди зад олимпийската шампионка в индивидуалния старт, със смесената щафета и с дамската щафета от Милано-Кортина 2026 Жулия Симон (Франция). Тодорова направи един пропуск и наказателна обиколка и падна на 17-ата позиция на 32.4 секунди зад лидерката.

Малко преди третото посещение на стрелбището Христова беше пета на 2.1 секунди, а Тодорова се изкачи на 14-ото място на 15.5 секунди. 

Лора Христова направи нова успешна стрелба и от прав и излезе трета на едва 3.7 секунди зад новата водачка Осеан Мишлон (Франция). Тодорова пък допусна още един пропуск и излезе 16-а на 43.8 секунди.

Христова беше втора след Мишлон при последната стрелба от прав, но направи два пропуска, а французойката - един. Милена Тодорова пък сбърка три пъти.

Така Тереза Воборникова от Чехия изненадващо поведе колоната, на 0.9 секунда пред шведката Ана Магнусон, на 4.9 пред Симон и на 7.9 секунди пред Мишлон.

Христова излезе 12-а след двете си наказателни обиколки на 45.1 секунди, а Тодорова беше 21-а на 1:44.6 минута., съобщава БТА.

Мишлон в крайна сметка показа най-добро бягане по последната обиколка и финишира първа за 37:18.1 минути, на 6.6 секунди пред Симон и на 7.4 секунди пред третата Воборникова, която записа най-големия успех в кариерата си.

