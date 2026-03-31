Подкрепата за Украйна остава категорична, заяви Нейнски

Министърът на външните работи Надежда Нейнски участва в неформална среща на външните министри от Европейския съюз с участието на украинското ръководство, съобщиха от пресцентъра на външното министерство.

По време на форума е била потвърдена последователната подкрепа на България за суверенитета, независимостта и териториалната цялост на Украйна, както и ангажиментът към постигането на справедлив и траен мир. Нейнски е подчертала, че международната отчетност за нарушенията на международното право е ключов елемент от всеки устойчив мирен процес.

В рамките на дискусиите външните министри на страните от ЕС са откроили необходимостта от продължаване на международната подкрепа за устойчивостта и възстановяването на Украйна. Специален акцент е бил поставен върху реинтеграцията на ветераните като важен елемент от следвоенното възстановяване.

България е подчертала и нуждата фокусът върху Украйна да бъде запазен въпреки текущите глобални предизвикателства, като е потвърдила готовността си да продължи да допринася в подкрепа на страната, включително в рамките на усилията на Европейския съюз и НАТО.