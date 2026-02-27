Монтана и Ботев Пловдив не се победиха

Ботев Пловдив и Монтана завършиха при 0:0 в двубоя помежду им от 23-тия кръг на efbet Лига.

В 11-ата минута Ботев се размина с гола. Авторът на победния гол срещу Лудогорец – Карлос Алгара, беше оставен да стреля свободно от границата на наказателното поле. Топка срещна дясната греда за късмет на Марсио Роса. Монтана отговори с много силен удар на Борис Димитров в 17-ата минута, който премина покрай вратата.

Четири минути по-късно домакините направиха сериозен пропуск. Буров стреля от фаул, което принуди Даниел Наумов да се намесва. Последва добавка, при която Монтана получи шанс да разиграе в наказателното поле. Жоржиньо Соарес стреля, а Карлос Алгара изчисти топката малко пред голлинията.

В 32-рата минута Педро Игор проби отдясно и центрира към Франклин Маскоте. Бразилецът отигра с глава, но не затрудни стража на Монтана Марсио Роса. В края на полувремето Карлос Алгара беше намерен в наказателното поле от Хайн. Халфът нанесе удар от движение, който излезе в аут.

В 48-ата минута Педро Игор надбяга персоналния си пазач, стигна до аутлинията, след което извади топката леко назад. Франклин Маскоте нанесе удар, но стреля в аут, пропилявайки златна възможност за гол. В 63-ата минута нападателят на Монтана Борис Димитров влезе мощно в наказателното поле и надигра Ивайло Видев. Последва удар над вратата.

В рамките на две минути Лукас Араухо на два пъти опита късмета си с удари от далечна дистанция, които бяха крайно неточни. В 73-ата минута Тодор Неделев центрира много добре от корнер. Най-съобразителен в наказателното поле бе Браян Хайн, но ударът му беше отразен от вратаря на Монтана Марсио Роса.

В последните минути дна двубоя двата отбора изхътиха по няколко положения за гол, като най-фрапантно бе това на Витиньо, който се спъна в топката сал срещу Наумов.