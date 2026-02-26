Кошмар: Ференцварош изхвърли Лудогорец от Европа

Ференцварош изхвърли родния хегемон Лудогорец от евротурнирите, побеждавайки напълно заслужено само с 2:0 в мача реванш от плейофа на Лига Европа. Така Фради продължава на 1/8-финалите в турнира с общ резултат 3:2. Първата среща в Разград завърши 2:1 за българския шампион.

Домакините отстраниха „орлите“ след попадения на Габи Каниховски и влезлият като резерва Кристофер Закариасен. Израелският халф, който беше желан и от родния ЦСКА преди време, откри резултата в 14-ата минута. Закариасен удвои преднината на маджарите в 30-ата минута. Хората на Роби Кийн бяха по-добрият отбор на терена през по-голямата част от мача. Те веднъж нацелиха и гредата в 57-ата минута чрез Лени Джоузеф.

Хората на Пер Матиас-Хьогмо се представиха сравнително слабо и не успяха да разгърнат потенциала си на стадион „Групама Арена“. В 85-ата минута Лудогорец не получи дузпа, след като съдията Крис Кавана в крайна сметка отсъди засада, при разглеждане от ВАР на ситуация за евентуална дузпа в полза на българския отбор.

Така Лудогорец приключи участието си в Европа през този сезон. Любопитното е , че Ференцварош и разградчани поставиха рекорд, след като в рамките на тази кампания изиграха общо 5 мача помежду си. Маджарите спечелиха и трите си домакинства срещу родния тим. Домакините започнаха вихрено мача и още в 1-ата минута Лени Джоузеф беше изведен добре зад защитата на Лудогорец в пеналта и опита удар с десния крак, но беше блокиран отлично от Идан Нахмиас.

Ерик Маркус се пребори с капитана на унгарците Ибрахим Сисе в 7-ата минута и напредна в наказателното поле отляво. Защитникът се сблъска с вратаря Давид Гроф и падна на тревата, но в последния момент леко докосна топката и я изби от краката на Маркус. Бразилецът все пак стигна до нея и върна за свой съотборник, който опита ниско подаване към около точката за дузпа, но защитата на Ференцварош се справи и изчисти.

Ференцварош поведе с 1:0 в 14-ата минута. Каду подаде към Лени Джоузеф, който отклони топката за Габи Каниховески, а той след това вкара във вратата на Хендрик Бонман.

Ференцварош вкара втори гол във вратата на Хендрик Бонман в 30-ата минута. Домакините организираха бърза контраатака, при която Бамиделе Юсуф подаде към Кристофер Закариасен, който с удар от дъгата вкара топката в долния ляв ъгъл на вратата на Бонман.

Ерик Маркус отправи удар от разстояние в 40-ата минута, но изпрати топката над напречната греда в аут. Две минути по-късно Квадво Дуа опита удар с десния крак от труден ъгъл отдясно в наказателното поле, но неточно в аут.

В добавеното време на първата част Кайо Видал отправи удар от сериозна дистанция, но по никакъв начин не затрудни Давид Гроф. Хендрик Бонман се наложи да се намесва решаващо в 48-ата минута. Лени Джоузеф подаде към Бамиделе Юсуф в наказателното поле на Лудогоерец, а той стреля, но Бонман се намеси и спаси. Четири минути по-късно Сон подаде към Петър Станич, който стреля, но Давид Гроф успя да се намеси и да спаси.

Гроф се намеси решаващо в 54-ата минута. Ерик Маркус надигра Ибрахим Сисе и центрира в наказателното поле на домакините, към Петър Станич, който стреля с глава, но Гроф се намеси и спаси.

Ференцварош стигна до ново много сериозно положение пред вратата на Хендрик Бонман в 57-ата минута. Мариано Гомес проби по левия фланг, навлезе в наказателното поле на Лудогорец, а след това подаде топката към Лени Джоузеф, който стреля, но топката се спря в напречната греда.

Четири минути по-късно Лени Джоузеф си проправи път към наказателното поле на Лудогорец през Оливие Вердон, Антон Недялков и Идан Нахмиас, след което стреля опасно с десния крак, но много близо покрай дясната греда на Хендрик Бонман.

В 73-ата минута Кристофер Закариасен комбинира с Бамиделе Юсуф, който шутира с левия крак през наказателното поле, но право в ръцете на Хендрик Бонман. Три минути по-късно Лени Джоузеф беше намерен в наказателното поле отдясно и падайки отигра за Бамиделе Юсуф. Нападателят стреля силно с левия крак, но отново Хендрик Бонман се намеси и изби в корнер.

Секунди по-късно Лени Джоузеф се пребори с Антон Недялков за топката в наказателното поле на Лудогорец, след което подаде за Кристофер Закариасен, който отправи много опасен удар, но Бонман спаси. След това топката се върна в Джоузеф, който стреля, но Бонман отново спаси, избивайки в корнер.

В 85-ата минута Чебрайло Макрецкис и Квадво Дуа имаше съприкосновение в наказателното поле на Ференцварош . Съдията Крис Кавана първоначално не свири дузпа, но бе викнат да разгледа ситуацията с ВАР. След това бе установено, че Квадво Дуа е в положение на засада, когато овладя топката. Така разградчани не получиха право да изпълнят наказателен удар.

До края футболистите на Лудогорец не успяха да стигнат до гол и да пратят мача в продължения. По този начин разградчани напускат Европа и си тръгнаха с наведени глави от Унгария.