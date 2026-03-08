IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
ЦСКА 1948 не успя да победи Ботев Пловдив в 25-ия кръг

След четвърт час Емерсон преодоля Огнен Гашевич и пусна остър пас

08.03.2026 | 17:45 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

ЦСКА 1948 така и не успя да мине през Ботев Пловдив по време на 25-ия кръг в Първа лига. Битката в неделния следобед завърши без победител – 0:0.

Съдиите обаче се наложи да се намесват, след като паднаха две попадения. Те обаче бяха отменени. Първо след час игра Мамаду Диало вкара топката във вратата на Даниел Наумов, но след триминутно преглеждане от ВАР - попадението не бе зачетено заради засада.

След четвърт час Емерсон преодоля Огнен Гашевич и пусна остър пас, който стигна до Самуел Калу, а резервата на "канарчетата" прониза Петър Маринов. Попадението обаче не бе зачетено, след като Мариян Гребенчарски прегледа началото на атаката и отсъди нарушение на Карлос Алгара срещу Мамаду Диало.

В крайна сметка тимовете спечелиха по точка и ЦСКА може да намали изоставането си на само точка от ЦСКА 1948, ако по-късно в неделната вечер се справи с Локомотив София. Ботев Пловдив пък е 11-ти във временното класиране с 30 точки, колкото имат и „железничарите“./ БГНЕС

ЦСКА 1948 Ботев Пловдив футбол
