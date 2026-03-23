Почина легендата в художествената гимнастика Райна Афионлиева

С дълбока тъга Българска федерация по художествена гимнастика се прощава с една изключителна личност - Райна Афионлиева.

Дългогодишен треньор в националния отбор и един от доайените на кюстендилската школа по художествена гимнастика, тя посвещава живота си на изграждането на поколения шампионки и на утвърждаването на българската школа като световен еталон.

Като личен треньор, Райна Афионлиева стои зад успехите на едни от най-ярките имена в историята на българската художествена гимнастика - Красимира Василева и Мая Георгиева, европейски шампионки от Мадрид 1978 и световни вицешампионки от Базел 1977, както и на Цветомира Филипова и Илиана Илиева - абсолютни световни шампионки от Страсбург 1983. В националния отбор работи и с Анелия Раленкова, оставяйки трайна следа в нейното развитие. Личен треньор и на президента на БФХГ Илиана Раева.

През 1977 година е удостоена със званието "заслужил треньор" - признание за нейния изключителен принос към спорта. През 1984 година подготвя ансамбловото съчетание на Австрия, доказвайки своя авторитет и извън пределите на България.

Райна Афионлиева ще остане завинаги в историята на българската художествена гимнастика като вдъхновител, учител и човек с мисия - да създава шампиони и да изгражда личности.