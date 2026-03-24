Зинедин Зидан склони да поеме Франция след Световното

53-годишният специалист се договори да замени Дидие Дешан

24.03.2026 | 06:45 ч. 0
Снимка БГНЕС

Зинедин Зидан се е съгласил да поеме поста на селекционер на националния отбор на Франция след края на Световното първенство в Северна Америка това лято, съобщи ESPN в понеделник. 

53-годишният Зидан е постигнал устно споразумение с Френската футболна федерация да замени Дидие Дешан, който заемаше поста от 2012 година. 

Зидан, който ръководеше отбора на Примера дивисион Реал Мадрид в два периода (2016-18 и 2019-21 година), отдавна очакваше да стане треньор на "петлите", предаде БТА. 

По време на футболната ски кариера техничният халф спечели "Златната топка" през 1998 година и стана трикратен победител за футболист номер 1 на ФИФА (1998, 2000 и 2003 година). Той помогна на Франция да спечели Световното първенство през 1998 година и да достигне до финала на Мондиал 2006. В решителния мач на шампионата в Германия преди близо две десетилетия беше отстранен от игра, защото удари с глава италианеца Марко Матераци в гърдите.

