Шампионска лига: Атлетико изненада Барса на "Ноу камп"

ПСЖ надигра уверено Ливърпул

09.04.2026 | 06:30 ч.
Отборите на Пари Сен Жермен и Атлетико Мадрид направиха големи крачки към това да се класират за полуфиналите в Шампионската лига, след като постигнаха победи в първите си срещи от четвъртфиналите.

На "Парк де Пренс" в Париж настоящият шампион в турнира ПСЖ се наложи с 2:0 над Ливърпул, като двата инкасирани гола бяха най-малкото, с което гостите можеха да си тръгнат обратно за Англия, предаде БТА.

Домакините имаха огромно превъзходство във всички компоненти на играта,

а красноречиво за това говори и статистиката на Ливърпул в атака - само три удара за целия мач, като нито един не бе точен и нито един не дойде преди 49-ата минута.

В същото време шампионите на Франция отправиха 16 изстрела към вратата на Гиорги Мамардашвили, вкараха два пъти, уцелиха и гредата веднъж, а дузпа в тяхна полза бе отменена след намесата на системата за видеоповторения.

Дезире Дуе даде аванс на ПСЖ в 11-ата минута, след като изстрелът му рикошира в крак на бранител и прехвърли Мамардашвили. Второто попадение за домакините падна в 65-ата минута, когато Жоао Невеш изведе в "чешка уличка" Хвича Кварацхелия, който финтира сънародника си Мамардашвили и на празна врата отбеляза за 2:0.

Ливърпул така и не предложи нищо запомнящо, а решението на Арне Слот да играе с петима бранители в титулярния състав не донесе нужните дивиденти. Звездата на мърсисайдци Мохамед Салах пък остана неизползвана резерва в срещата.

Атлетико Мадрид също може да гледа уверено към полуфиналите, след като надигра с 2:0 Барселона на неговия "Камп Ноу" в изцяло испански сблъсък. 

В края на първото полувреме, в което домакините имаха известно предимство, а гол на Маркъс Рашфорд бе отменен заради засада, гостите нанесоха своя удар. Джулиано Симеоне бе изведен зад отбраната на Барселона и централният защитник на каталунците Пау Кубарси го повали на земята. Главният съдия

Ищван Ковач показа заслужен червен картон на Кубарси, който бе последен в защита

От прекия свободен удар Хулиан Алварес вкара за 1:0 със зрелищно изпълнение в горния десен ъгъл, с което не остави никакви шансове на вратаря Жоан Гарсия.

Въпреки че бяха с човек повече, през второто полувреме гостите играха много предпазливо, но в същото време и мъдро. Те отправиха само един удар към противниковата врата, който обаче също се превърна в гол. Негов автор бе Александър Сьорлот в 70-ата минута.

Реваншите и в двата сблъска са идния вторник.

 

