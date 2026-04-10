Спартак Варна прекъсна серията от четири загуби в Първа лига

Първото полувреме бе равностойно

10.04.2026 | 15:27 ч.
Снимка: БГНЕС

Спартак Варна прекъсна серията си от четири поредни загуби в Първа лига, след като победи като домакин Добруджа с 1:0 в мач от 29-ия кръг. Единственото попадение отбеляза Георг Стояновски в 34-ата минута. “Жълто-зелените” пък са без победа в четири мача. Спартак се намира на 13-ото място с 26 точки, колкото има и Добруджа на 12-ата позиция. В последния кръг от редовния сезон варненци гостуват на Септември, а тимът на Ясен Петров приема Ботев Пловдив.

Първото полувреме бе равностойно, но домакините успяха да вземат превес. Преди гола на Стояновски, Шанде отбеляза, но голът бе отменен заради нарушение срещу вратаря.

Свързани статии

През  втората част треньорът Ясен Петров направи множество рокади в състава, но и това не помогна на Добруджа да наложи предимство./ БГНЕС

