Фенове на Левски на традиционно шествие преди Вечното дерби

Феновете на Левски организираха традиционното си шествие преди Вечното дерби с ЦСКА от последния 30-и кръг на редовния сезон в Първа лига.

По традиция "сините" запалянковци потеглиха към Националния стадион от бул. Тодор Александров" 23, където е официалният магазин на Националния клуб на привържениците (НКП) на Левски.

Очаква се близо 30 000 души да посетят първото от трите дербита до края на кампанията, като има пуснати допълнителни билети. Има и засилено полицейско присъствие около стадион "Васил Левски".

ЦСКА и Левски кръстосват шпаги от 16:00 часа.

Днес на Националния стадион се очакват над 20 000 зрители, въпреки че срещата ще се играе в деня след Великден. Символичните домакини нямат кадрови проблеми, като след наказание в групата ще се завърне Мохамед Брахими, докато „сините“ няма да могат да разчитат на контузените Мустафа Сангаре и Карл Фабиен, както и на наказания Майкон.

Главен съдия на двубоя е Мариян Гребенчарски. 28-годишният самоковец ще ръководи Вечно дерби за първи път в кариерата си. Негови помощници са Георги Тодоров и Иво Колев, а на ВАР ще оперират Никола Попов и Димитър Димитров.

Интересна статистическа подборка на събития, които дълго време не са се случвали в дербито между ЦСКА и Левски, представи „Тема спорт“.

Сещате ли се откога Левски не е печелил с повече от 2 гола разлика? За последно го направи на 2 април 1995 година. Тогава сините бият с 3:0, като едно от попаденията отбелязва Георги Иванов-Геша, а сегашният изпълнителен директор и председател на Управителния съвет Даниел Боримиров вкара 2 дузпи. В онзи период те на три пъти побеждават ЦСКА с по три гола разлика. След това обаче това постижение остава химера.

Откога един отбор не е вкарвал 4 или повече гола в дербито? От 23 септември 1994-та, когато Левски записва най-голямата си победа в мач №1 у нас – 7:1. В тази среща сегашният мажоритарен собственик на сините Наско Сираков бележи 4 попадения.

ЦСКА не е вкарвал повече от 3 гола в дербито от знаменитото 5:0 на 1 октомври 1989 година. Тогава вече покойният Трифон Иванов открива резултата, а след това бъдещият Кавалер на „Златната топка“ Христо Стоичков на 4 пъти опъва мрежата на Левски. Оттогава изминаха над 36 години.

