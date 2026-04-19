Турският вундеркинд Ердогмуш разкова Топалов

15-годишният гений спечели с 5:1 „Дуелът на поколенията“

19.04.2026 | 10:34 ч.
Снимка ФИДЕ

Турският вундергинд Яъз Ердогмуш разгроми бившия световен шампион Веселин Топалов с 5:1 в „Дуелът на поколенията“, който се игра в Шахматния клуб в Монте Карло. Мачът включваше 6 партии класически шах.

Въпреки че е само на 15 години, Ердогмуш привлече вниманието с представянето си и не само спечели, но и успя да премине бариерата от 2700 ELO рейтинг, считана за едно от най-високите нива на майсторство в шаха, съобщи Pubika. 

Това беше третият мач от „Дуелът на поколенията“. Първите два Ердогмуш спечели срещу Петер Свидлер и Максим Вашие-Лаграв. Турчинът е един от най-талантливите млади играчи в момента, само на 15 години и има потенциал за световен шампион.

Спонсор на събитието в Монако е турският бизнесмен Еврен Ючок, съсобственик на една от най-големите e-commerce компании в южната ни съседка.
Яъз Ердогмуш е роден през 2011 г., и вече има титлата гросмайстор. В профила му във FIDE са посочени стандартен рейтинг 2687, рапид 2493 и блиц 2546.   

