IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 77

19.04.2026 | 13:24 ч. 0
Пилот загина на квалификациите на 24-те часа на Нюрбургринг

Състезателят Юха Миетинен загина, а шестима пилоти бяха ранени след инцидент на квалификациите за автомобилното състезание 24-те часа на Нюрбургринг, съобщиха организаторите.

66-годишният финландец Миетинен е починал след катастрофата, която се случи в началото на надпреварата. Всички останали пилоти бяха откарани в болница с наранявания, които не са животозастрашаващи.

"По време на първото състезание от квалификациите за 24 часа на Нюрбургринг, в ранните етапи на състезанието се случи сериозен инцидент с участието на седем състезатели", съобщиха представители на Нюрбургринг в изявление.

"Въпреки незабавното пристигане на спешните служби, медицинските екипи не успяха да спасят пилота Юха Миетинен (BMW 325i), след като беше изваден от болида. Той почина в медицинския център, след като всички опити за реанимация се оказаха неуспешни".

Организаторите заявиха, че има минута мълчание преди старта на днешната надпревара.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.
Новини
Виж всички новини
Спорт
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem