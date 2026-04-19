МВР към 14:00 ч.: 181 сигнала за изборни нарушения, задържани са трима

Към 14:00 ч. са получени 181 сигнала за изборни нарушения и са образувани 13 досъдебни производства, каза изпълняващият длъжността (и.д.) главен секретар на МВР Георги Кандев по време на живо излъчване във Facebook.

Той допълни, че в ранните часове в районното управление в Смолян са образувани две разследвания срещу лица, подготвяли крупна сума за купуване на гласове. Претърсени са един автомобил и три адреса. Задържани са трима души, като са открити 40 000 евро, предназначени за купуване на гласове.

В рамките на изборния ден, с приближаването на края му, купувачите на гласове се активизират, но МВР е подготвило изненади. Затова призовавам гражданите да гласуват, заяви Кандев.

По-рано днес Кандев съобщи, че от началото на изборния ден до 11:00 ч. са подадени 93 сигнала за нарушения и има образувани осем досъдебни производства.